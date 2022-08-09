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Росіяни хочуть відрізати ЗСУ від важливої лінії постачання на Донеччині - ISW

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Росіяни хочуть відрізати ЗСУ від важливої лінії постачання на Донеччині - ISW

Фото: Associated Press

Російські війська продовжували наземні атаки на схід і південь від Бахмута 8 серпня.

Російські окупанти намагаються захопити Соледар та Зайцеве Бахмутського району, щоб взяти під контроль трасу T051.

Про це повідомляють аналітики ISW.

Як зазначається, росіяни 8 серпня продовжують наземні атаки на схід і південь від Бахмута. Крім того, окупанти обстрілюють Сіверськ та прилеглі населені пункти з танкової, трубної та реактивної артилерії та наносили авіаудари по сусідніх селах Григорівка та Івано-Дарівка.

"Російські сили, ймовірно, прагнуть встановити контроль над Соледаром на півночі Бахмута та Зайцевим на півдні Бахмута, щоб створити умови для зриву українського контролю над магістральною дорогою T0513, яка підтримує позиції українського фронту на північному сході Донецької області", - йдеться в повідомленні.

Натомість ЗСУ розгромили ворожі ДРГ невизначених ешелонів біля Бахмутського та Яковлівки. Також українські військові відбили штурм загарбників біля Зайцевого та Вершини.

Також фахівці додали, що російські війська здійснили невдалі спроби наступу в напрямку Верхньокам’янського (5 км на схід від Сіверська) та чотирьох інших неназваних населених пунктів, але відступили з втратами.

Нагадаємо, ЗСУ відбили наступ окупантів поблизу Красногорівки та Авдіївки.

Як повідомлялося, військовий експерт розповів, чому не варто чекати на контрнаступ, і порадив бути готовими до війни на роки.

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Дата публікації
Перегляди
1620
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