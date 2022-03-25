Росіяни хочуть втекти з України: Кім заявив про ймовірність швидкого завершення війни

Кім каже, що сьогодні час працює на Україну.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім заявив, що вірить у можливість закінчення війни в Україні, яку розв'язала РФ, до травня. Щодня ЗСУ ​стають сильнішими, а росіяни навпаки - слабшають.

Про це Кім розповів в інтерв'ю УНІАН.

"Війна виграється грошима, логістикою, людьми тощо, а вони там під санкціями, у них скоро нічого не буде. Крім того, росіяни здебільшого не хочуть воювати. Вони розуміють, що у них не вдасться. І час сьогодні працює на нас. З кожним днем ​​ми стаємо сильнішими, а вони слабшими. Тому я вважаю, що є перспективи, що війна закінчиться швидко", - сказав Кім, коментуючи ймовірність закінчення війни до травня.

За його словами, наразі влада шукає будь-які способи, сили та засоби, щоб відбити окупантів, знищити та вигнати з України. Водночас, як каже Кім, російські військові шукають будь-яких способів не воювати, піти з нашої території та не бути вбитими.

"У цих двох речах і знаходиться весь сенс ситуації, що склалася. Справа в тому, що вони не знають як втекти з України. У них загороджувальні загони, звільнення та суди. Їм загрожують, пропагують, змушують. Проте вони хочуть звідси втекти. Якщо зараз прибрати керівництво російських військ, і якщо їм за це нічого не буде, вони самі все вийдуть", - додав голова Миколаївської ОДА.

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