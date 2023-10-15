Росіяни хочуть взяти Авдіївку до Нового року: експерт пояснив "сакральність" дати

Російські загарбники встановили нову дату виходу на адміністративні кордони Донецької області – 31 грудня 2023 року. Саме тому для них так важливо взяти Авдіївку і піднести "подарунок" диктатору РФ Володимиру Путіну.

Як пише військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у окупантів не все так чудово під Авдіївкою, як про це кричить пропаганда РФ.

Так, після низки голосних заяв російських пропагандистів про "оточення" Авдіївки, настала фаза прийняття того, що ні про яке "оточення", напівоточення та інші варіації мова навіть не йде. А йдеться про незначне просування РОВ (російських окупаційних військ - ред.) та заняття некритично важливих позицій, ціною колосальних втрат противника в особовому складі та техніці.

У боях за Авдіївку Росія втратила перший ешелон, до складу якого входили переважно підрозділи зі складу 1 АК ("ДНР"), а також підрозділи 20-ї та 150-ї мотострілецької дивізії та 8-ї загальновійськової армії РФ.

"В даний час другий ешелон використовується для збереження тиску на позиції ЗСУ та утримання зайнятих локацій, але інтенсивність порівняно з першою добою знизилася. Про серйозність втрат РОВ під Авдіївкою говорить і те, що зі складу групи військ "Центр" під Авдіївку спішно було відправлено 21-у ОМСБр 2-ї ОВА", - зауважив Коваленко.

Експерт також зауважив, що командування армією РФ, оперуючи в районі Авдіївки в наступі цільними батальйонами, збиралося вийти на Тоненьке та Степове, перерізати залізницю та взяти під вогневий контроль трасу 0542.

"В результаті, список їхніх бажань скоротився до взяття терикону, біля підніжжя якого вони успішно …Станом на сьогодні РОВ не залишають спроб просунутися з південного заходу і особливо з північного сходу Авдіївки. Але, в основному, їх оперування зараз обмежено ротними компонентами. Проте це не означає, що через якийсь час спроби будуть припинені, особливо по флангах. Використовуючи досвід наступу в Бахмуті, коли за рахунок контролю над флангами противник, ціною колосальних втрат, але просувався, командування РОВ намагатиметься й у районі Авдіївки досягти поставленої мети – окупації міста до Нового року, щоб піднести його Путіну і російському споживачеві інформаційного фаст-фуду як якусь мегаперемогу", - пояснює Коваленко.

Проте, за словами експерта, наразі не зрозуміло, як вони поєднуватимуть цю "амбітну" і вельми ресурсно-витратну витівку, з черговим наступом на Лимано-Куп'янській осі та нестабільною ситуацією в Запорізькій області.

Нагадаємо, на думку експерта, активні бойові дії біля Авдіївки можуть тривати місяцями.

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