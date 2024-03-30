Росіяни хочуть заборонити українську літературу на ТОТ – у Москві готують "закон"

Росіяни готують так званий "закон" про заборону української літератури.

Росіяни готують "закон", який заборонятиме українську літературу на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Так, у Москві розробили "законопроєкт", який регулює потрапляння до фонду бібліотек "книг інфоагентів", тобто будь-яких книг, які спонукають до мислення.

У Центрі стратегічних комунікацій нагадали, що від початку окупації росіяни захоплювали бібліотеки та вивозили й спалювали українські книги, а тепер хочуть створити "правову базу" своїм нацистським діям.

"Вся політика Кремля направлена на поневолення підкорених народів та знищення їхньої самоідентифікації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, загарбники на окупованих територіях перевіряють громадян Таджикистану.

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