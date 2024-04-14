"Росіяни хочуть захопити Часів Яр до 9 травня": Сирський оцінив ситуацію на фронті

Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ західніше Бахмута, зокрема, захопити Часів Яр. Також ворог створює умови для подальшого просування до Краматорської агломерації.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський.

За його словами, окупанти використовують чисельну перевагу та різноманітні мотиваційні чинники, серед яких - розстріли.

"Реалізації планів противника заважає героїчна оборона наших бригад, які буквально вгризлися в землю, стримуючи щоденні атаки ворога. Окремі групи піхоти противника вийшли до мікрорайону «Новий», але були знищені ударами FPV-камікадзе та вогнем артилерії", - розповів Сирський.

Попри це, загроза залишається, оскільки вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня.

"З метою адекватного реагування на дії противника та зміцнення оборони наших військ на цьому напрямку були вжиті заходи щодо суттєвого посилення бригад боєприпасами, дронами, засобами РЕБ", - йдеться у повідомленні.

Головнокомандувач ЗСУ додав, головний висновок з дводенної роботи на фронті - необхідність підвищення якості підготовки.

"Продовжуємо проведення організаційних заходів з упором на підвищення ефективності управління, виключення дублювання, направлення вивільнених ресурсів на забезпечення бойових частин та підрозділів", - резюмував Сирський.

Нагадаємо, російські загарбники, ймовірно, залучили свої найбоєздатніші підрозділи для атак на Часів Яр.

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