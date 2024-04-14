"Росіяни хочуть захопити Часів Яр до 9 травня": Сирський оцінив ситуацію на фронті

Воєнне керівництво РФ поставило завдання захопити Часів Яр до 9 травня.
Російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ західніше Бахмута, зокрема, захопити Часів Яр. Також ворог створює умови для подальшого просування до Краматорської агломерації.
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський.
За його словами, окупанти використовують чисельну перевагу та різноманітні мотиваційні чинники, серед яких - розстріли.
"Реалізації планів противника заважає героїчна оборона наших бригад, які буквально вгризлися в землю, стримуючи щоденні атаки ворога. Окремі групи піхоти противника вийшли до мікрорайону «Новий», але були знищені ударами FPV-камікадзе та вогнем артилерії", - розповів Сирський.
Попри це, загроза залишається, оскільки вище російське воєнне керівництво поставило задачу своїм військам захопити Часів Яр до 9 травня.
"З метою адекватного реагування на дії противника та зміцнення оборони наших військ на цьому напрямку були вжиті заходи щодо суттєвого посилення бригад боєприпасами, дронами, засобами РЕБ", - йдеться у повідомленні.
Головнокомандувач ЗСУ додав, головний висновок з дводенної роботи на фронті - необхідність підвищення якості підготовки.
"Продовжуємо проведення організаційних заходів з упором на підвищення ефективності управління, виключення дублювання, направлення вивільнених ресурсів на забезпечення бойових частин та підрозділів", - резюмував Сирський.
Нагадаємо, російські загарбники, ймовірно, залучили свої найбоєздатніші підрозділи для атак на Часів Яр.
Читайте також: