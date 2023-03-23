Росіяни хочуть захопити Куп’янськ: британська розвідка оцінила сили ворога

Російське командування, ймовірно, намагається розширити зону безпеки на захід від лінії оборони, яку вони підготували.

Росія частково відновила контроль над безпосередніми підступами до міста Кремінна. Вочевидь, військові РФ також прагнуть повернути логістичний вузол Куп'янськ.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані британської розвідки.

Від початку березня 2023 року тривають важкі бої на окремих ділянках лінії фронту Сватове-Кремінна на півночі Луганської області, відзначають британські розвідники. За даними розвідки, подекуди Росія просунулася вперед на кілька кілометрів.

"Російське командування, ймовірно, намагається розширити зону безпеки на захід від лінії оборони, яку вони підготували, вздовж більш високих ділянок місцевості, а також використати природну перешкоду — річку Оскіл”, — йдеться у повідомленні британської розвідки.

Водночас, точки зору оперативної оцінки ситуації, наміри Росії на північному сході України, ймовірно, залишаються оборонними. Російське командування, ймовірно, побоюється, що це один із секторів, де Україна може спробувати провести великі наступальні операції.

Раніше аналітики повідомили, що російські війська наразі нарощують темпи своїх наступальних операцій в районі Авдіївки.

Заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що ворог переорієнтовує напрямки для завдавання ракетних ударів по Україні. Енергетична інфраструктура залишиться під прицілом. Водночас головною ціллю стають військові об'єкти, а також концентрація військ ЗСУ і логістика.

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