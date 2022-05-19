Росіяни хочуть захопити трасу Лисичанськ - Бахмут, аби "відрізати" Луганську область

Російські окупанти кинули усі сили до Луганської області, щоб захопити Сєвєродонецьк та трасу Лисичанськ – Бахмут.

Наразі ситуація в регіоні складна. Якщо окупанти держави-агресорки захоплять трасу, то їм вдасться "відрізати" всю область від сполучення з іншими регіонами.

Про це у своєму відеозверненні заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Ситуація погіршується. Ворог зосередив усі сили, щоб або взяти Сєвєродонецьк, або "перерізати" трасу Лисичанськ-Бахмут. Крім того, росіяни обстрілюють всі населені пункти вільної Луганщини", - наголосив він.

За словами Гайдая, якщо раніше військові РФ намагалися прорвати оборону біля Попасної та Білогорівки, то тепер ці спроби фіксують і біля Бахмута. До слова, наразі через постійні бойові дії до Білогорівки дістатися неможливо.

Якщо загарбники перехоплять трасу, то це унеможливить евакуацію та доставку гуманітарних вантажів. Зараз рятувальники продовжують підвозити місткості з водою та рятувати людей від "русского міра". Вдалося передати автомобіль швидкої допомоги у Гірську громаду. Крім того, регулярно відправляють захисникам як машини, так і амуніцію та інші важливі речі.

Очільник області наголосив: складна ситуація у Сєвєродонецьку. У людей немає ні електрики, ні водопостачання. Снаряди прилітали навіть в лікарню, де досі перебувають медики.

Як повідомлялося, російські військові окопуються у Сватовому та Старобільську в очікуванні літнього контрнаступу українських захисників. Окупанти готуються "дотискати" Луганську область. Задля цього стягують тисячі одиниць техніки та особового складу, проте "ЗСУ готові зустрічати".

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