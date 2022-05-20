Росіяни хотіли похвалитися, що знищили батарею гаубиць М777, а натомість зганьбилися (відео)

На опублікованому у Мережі відео видно, як боєприпас окупантів летить на колону з українськими військовими гаубицями, але падає поруч з нею.

Російські окупанти влаштовують спражні "полювання" за американськими гаубицями М777 в Україні. Проте, намагаючись знищити батарею гаубиць М777, росіяни знову зганьбилися.

Про це розповів журналіст Юрій Бутусов.

На опублікованому у Мережі відео видно, як боєприпас окупантів летить на колону з українськими військовими гаубицями, але падає поруч з нею, не влучивши у жодну одиницю техніки.

"Хоча росіяни заявляють що "накрили батарею", на відео нема жодного прямого ураження. Спочатку безпілотник кидає невелику бомбу - промах. Потім по лісовому масиву де заховалась батарея М777, б’є залп касетних боєприпасів реактивної системи залпового вогню. Але знову нема прямих влучань. Тобто батарея М777 вціліла, росіянам не вдалось знищити жодної гармати", — зазначив Бутусов.

Українські артилеристи помітили стеження, вдало замаскувалась у лісовому масиві та заховали батарею серед дерев, що дозволило уникнути втрат під час удару.

Журналіст припустив, що російське командування веде цілеспрямований пошук батарей М777, які завдають великі втрати росіянам.

Нагадаємо, що у суді допитали росіян, які із "Граду" обстрілювали Харківщину.

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