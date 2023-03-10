Росіяни хотіли похвалитися спаленим танком Leopard, але “спалилися” з фото

Російські пропагандисти повідомили про "нову перемогу" в "битві з НАТО", опублікувавши фейкове зображення.

Німецькі танки Leopard 2, які ще не беруть участі в бойових діях на фронті, уже “успішно знищують” російські пропагандисти, радісно звітуючи про спалену техніку НАТО у соцмережах.

У новому фейку вони хваляться “підбитим” Leopard 2 в районі Вугледара Донецької області.

Знищення німецького танка приписують окупанту з позивним “Шустрий”, який начебто вразив сучасну техніку зі “старенького, але надійного” РПГ-7б.

Фото: із соцмереж

Насправді зображення є скриншотом із відео, на якому ліванський військовий цілиться в ізраїльський танк. На рукав камуфляжної форми ліванця фейкороби домалювали російський шеврон.

Цікаво, що місцем “спалення” німецького танку пропагандисти обрали Вугледар, де відбулася тритижнева битва, яка стала одним із найбільш провальних наступів для росіян, під час якого армія РФ втратила не менш ніж 130 танків і БТР.

Нагадаємо, раніше кремлівська пропаганда прозвітувала про нібито знищення у боях під Соледаром першого американського танка Abrams. Хоча про постачання цієї техніки ЗСУ наразі тільки мріють.

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