Росіяни хотіли розділити угруповання ЗСУ в Курській області: експерт відповів, чи вдалося їм це зробити

Станом на 12 жовтня офіційної інформації від українського командування немає.

Днями росіяни відновили свій наступ в районі Любимівки Курської області і намагалися розділити угруповання ЗСУ, але їм це не вдалося.

Про це розповів військовий оглядач Денис Попович в ефірі Radio NV.

"Приблизно 9−10 жовтня вони відновили свій наступ в районі Любимівки, здійснили механізовані штурми зусиллями підрозділів, зокрема 155-ї бригади морської піхоти, при підтримці танків. Вони просунулися в районі Любимівки. Це фактично вони продовжували свої наступальні дії, які вони розпочали місяць тому, у вересні, де вони в районі Снагості вдарили, просунулися до Любимівки. А позавчора вони намагалися продовжити ці наступальні дії, просунулися далі", – повідомив він.

Експерт запевнив, що українські сили знищили частину техніки, яку росіяни задіяли під час наступу.

"І справді, станом на вчора розпочався у росіян відкат назад. Але казати про те, що цей наступ захлинувся, наразі не треба, оскільки він фактично продовжується. Тобто росіяни продовжили штурмові дії в районі Любимівки", – підсумував він.

Нагадаємо, у РНБО повідомили, що російські військові у Курській області кидають колони на штурм.

Нагадаємо, українські бійці зірвали плани ворога на Курщині. Окупанти зазнали серйозних втрат.

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