"Росіяни хотіли, щоб їх зустрічали з квітами, тому ЗСУ зустрічають їх з "Піонами": в Міноборони розповіли, чим нищать ворога

"Росіяни хотіли, щоб їх зустрічали з квітами, тому ЗСУ зустрічають їх з "Піонами": в Міноборони розповіли, чим нищать ворога

За допомогою артилерійських установок "Піони" українські військові успішно нищать ворожу техніку.

Міністерство оборони України повідомило, що українські артилерійські установки 2С7, які частіше називають "Піонами" завдають ворогу максимальних втрат.

Про це йдеться у Фейсбуці Міноборони.

Також читайте ЗСУ ліквідували заступника командувача Чорноморського флоту РФ

"Росіяни хотіли, щоб їх зустрічали з квітами. Тому українські захисники зустрічають їх з "Піонами". Самохідні артилерійські установки 2С7 цілодобово гостинно "насипають" російським загарбникам", — заявили в Міноборони.

Українські військові кажуть, що за допомогою "Піонів" нищать переважно скупчення ворожої техніки. Вдається також ліквідувати колони з запезпеченням окупантів, внаслідок чого росіяни залишаються без пального і не можуть просунутися далі.

"Через роботу нашої артилерії й артилерійських підрозділів, противник не може прорвати нашу лінію оборони", — каже один з українських військових.

Нагадаємо, у Сумській області Збройні Сили України з першого пострілу знищили надсучасний російський танк "Чорний орел", а окупанти, які вижили, втекли на кладовище.

Читайте також: