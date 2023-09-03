Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни хотіли висадитись у Чорному морі: ЗСУ показали відео ліквідації окупантів та знищення катера

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
88
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни хотіли висадитись у Чорному морі: ЗСУ показали відео ліквідації окупантів та знищення катера

Окупанти намагаються висадитись у Чорному морі / Фото: скриншот з відео

Українські захисники ліквідували окупантів.

Російські окупанти намагались висадитись у північно-західній частині Чорного моря. ЗСУ з повітря знищили ворожий катер та ліквідували 6 окупантів. 

Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ. 

Українські захисники повідомили, що російські окупанти намагались висадитись у північно-західній частині Чорного моря. ЗСУ це вчасно помітили та за допомогою морської авіації атакували ворожий катер типу КС-701 “Тунець”. На місці події було ліквідовано шістьох окупантів та поранено ще двох загарбників. 

ЗСУ знищили російський катер під час спроби висадки окупантів

ЗСУ знищили російський катер під час спроби висадки окупантів

"В північно-західній частині Чорного моря під час спроби висадки ворожого особового складу силами морської авіації Військово-Морських Сил ЗС України знищено ворожий катер типу КС-701 “Тунець”. Ворог поніс втрати в кількості 6 ліквідованих та 2 поранених окупантів", - йдеться у повідомленні ВМС ЗСУ. 

Коли було зняте відео, у ЗСУ не повідомили. 

Нагадаємо, українські розвідники за допомогою дрона знищили на північному напрямку ворожий спостережний комплекс "Аванпост", який в Росії називають "надійним стражем кордонів".  

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
88
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація