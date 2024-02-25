Росіяни хотіли влаштувати в Авдіївці “другий Сталінград”: експерт оцінив ситуацію на фронті

Ворог намагається використати для прориву оборони відступ українських підрозділів, але ці спроби не мають успіху.

Російські окупаційні війська у боях за Авдіївку намагалися взяти в оточення великі підрозділи української армії, як це було з німецькими військами в Сталінграді під час Другої світової війни, щоб на тлі цього успіху прорвати оборону і вийти на оперативний простір. Але зробити це окупантам не вдалося.

Так оцінив ситуацію на цій ділянці фронту в ефірі “Громадського радіо” керівник безпекових програм Центру глобалістики “Стратегія XXI” Павло Лакійчук.

“Те, що ми зараз спостерігаємо на широкому фронті, від Бахмута до Мар’їнки, це все елементи однієї операції. І те, що нашим військовим вдалося запобігти катастрофічному сценарію, не міняє планів ворога”, — зазначив експерт.

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Він пояснив, що ворог намагається використати для прориву оборони відступ українських підрозділів, щоб розвинути успіх. Однак упродовж тижня на найскладнішій ділянці фронту росіяни так і не домоглися свого.

За оцінками Лакійчука, єдине “досягнення” окупантів за цей час - захоплення принаймні частини селища Ласточкине поблизу Авдіївки.

“Те, що він [ворог] має тактичні просування, звісно, це дуже погано, але головне, що ми змогли стабілізувати лінію оборони. Але спроби прориву триватимуть, ворог намагається прорвати оборону. Наше командування це розуміє… Потрібні стабілізація та укріплення лінії оборони”, — наголосив експерт.

Нагадаємо, під час виходу з Авдіївки Донецької області у російський полон потрапила невелика кількість військовослужбовців Сил оборони України.

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