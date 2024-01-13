Росіяни ініціюють екологічну катастрофу на Сході України: що відомо

Кремль планує побудувати низку сміттєзвалищ на тимчасово окупованих землях сходу України, які будуть обслуговувати рф.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Шість таких сміттєзвалищ ворог планує створити на ТОТ Луганщини, ще три на Донеччині. Звозити сміття туди планують не лише з ТОТ, а з Ростовської, Бєлгородської та Воронезької областей.

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Зауважимо, що ворог вже практикує вивезення сміття з Ростовської області на ТОТ Донеччини, водночас відмовившись від планів будівництва нового полігону поблизу Ростова через протести місцевих мешканців.

Центр національного спротиву закликає повідомляти про переміщення техніки ворога та місця накопичення його ПММ та складів зброї, аби допомогти Силам Оборони звільнити ваш рідний край та не допустити екологічної катастрофи.

Нагадаємо, російські загарбники вигадали новий спосіб спонукати українців на тимчасово окупованих територіях отримувати паспорт РФ. В обмін на нікому не потрібну "червону книжку" вони пропонують людям вугілля.

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