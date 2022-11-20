Росіяни інсценували здавання до полону та обстріляли ЗСУ: омбудсмен прокоментував інцидент на Луганщині

Росіяни інсценували здавання до полону, а потім почали обстріл українських захисників. Через це окупантів було ліквідовано і цей інцидент є ще одним воєнним злочином Росії проти України.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Омбудсмен пояснив, що зараз російські окупанти розганяють відео, на якому нібито "ЗСУ розстрілюють полонених". Загарбники стверджують, що нібито українські захисники вчинили проти них злочин. Проте це неправда, ЗСУ не розстрілювали полонених, оскільки окупанти інсценували здавання до полону, щоб потім вбити українських захисників.

"У такому випадку особи з-поміж російських військовослужбовців не можуть вважатися військовополоненим, а є такими, що ведуть бій і вчиняють віроломство. Вогонь у відповідь не є воєнним злочином. Навпаки, ті, хто хочуть скористатися захистом міжнародного права для вбивства — повинні бути покараними", - наголосив уповноважений Верховної Ради з прав людини.

Лубінець наголосив, що єдиною причиною загибелі російських окупантів є злочини російського режиму, який розпочав геноцидну війну проти українського народу.

"Не дивно, що такі вкиди зі звинуваченнями відбуваються на фоні звільнення Херсону і викриття тисяч нових фактів воєнних злочинів Кремля. Перемикнути увагу не вдасться. Вбивці залишаються вбивцями, а воєнних злочинців очікує трибунал", - пояснив омбудсмен.

Війна Росії проти України

24 лютого Росія почала повномасштабну війну проти України. Загарбники планували окупувати Київ та встановити в Україні свій маріонетковий режим, проте ЗСУ чинять опір російським загарбникам.

Окупанти постійно влаштовують провокації проти ЗСУ, звинувачуючи нашу державу у вигаданих "злочинах". Разом з тим Росія не приховує, що вчиняє геноцид проти громадян України. Російські пропагандисти активно закликають знищувати нашу державу та вбивати українців. У звільнених від росіян населених пунктах поліція знаходить масові могили, в яких окупанти ховали закатованих українців.

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