Росіяни інтенсивно наступають на двох напрямках: Генштаб повідомив, що там відбувається

Протягом минулої доби на фронті загалом зафіксовано 177 бойових зіткнень. Найактивніше ворог наступав на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Харківському напрямку поблизу Вовчанська, Тихого та в напрямку Високої Яруги і Козачої Лопані російські терористи п'ять разів штурмували позиції українських підрозділів, отримали відсіч.

Дев'ять бойових зіткнень відбулось за минулу добу на Куп'янському напрямку, зокрема, біля Колісниківки, Лозової, Загризового та Западного.

Ворог атакував 14 разів неподалік Чернещини, Греківки, Копанок, Надії, Макіївки, Торського та Тернів на Лиманському напрямку.

На Краматорському напрямку за добу відбулося п'ять бойових зіткнень.

На Торецькому напрямку росіяни атакували дев'ять разів неподалік Торецька, Диліївки та Щербинівки.

На Покровському напрямку українські захисники відбили 48 ворожих штурмових дій.

На Курахівському напрямку минулої доби 35 разів відбувались атаки поблизу Старих Тернів, Зорі, Сонцівки, Курахового, Дачного та Дальнього.

Українські захисники відбили 21 штурм поблизу населених пунктів Успенівка, Костянтинопольське, Роздольне, Новодарівка та Новосілка, що на Времівському напрямку.

Невдачею для загарбників обернулась спроба атаки на українські позиції в напрямку Новоданилівки, що на Оріхівському напрямку.

Тричі противник зазнав поразки, атакуючи оборонні рубежі українців на Придніпровському напрямку.

На Курщині українські захисники відбили 14 атак російських загарбників.

На Гуляйпільському напрямку ситуація залишається без особливих змін.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території РФ.

Раніше Генштаб повідомив, що за минулу добу російська армія втратила 1300 солдатів. Більше про втрати ворога читайте у нашій новині.

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