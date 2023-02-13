Росіяни інтенсивно обстріляли Херсон: УЗ повідомила про зміну маршруту одного із потягів

У ніч проти 13 лютого російські окупаційні війська скоїли один з найінтенсивніших обстрілів Херсона. У результаті дій окупантів пошкоджено залізничну дорогу в регіоні й потяг "Київ-Херсон" буде тимчасово рухатися до Миколаєва.

Про це повідомив радник міського голови Херсона Роман Головня й інформує пресслужба УЗ.

За даними посадовця, окупанти обстрілювали Херсон всю ніч, уранці 13 лютого теж було чути вибухи. Він уточнив, що гатили росіяни саме по центру міста.

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"Цієї ночі був один з найінтенсивніших обстрілів Херсона. Всю ніч гатили по місту, зранку теж чути вибухи. Був достатньо масивний обстріл саме центру міста. Що стосується будинків і споруд, то важливі всі будівлі. Є важлива будівля, як кіноконцертний зал, для когось важлива приватна оселя. Окупанти, у своїй більшості, вражають цивільну інфраструктуру та приватні будинки. Страждають заклади освіти та мед заклади", - розповів Роман Головня.

В ОВА зазначили, що загалом протягом 12 лютого російські загарбники 9 разів обстрілювали Херсон. Ворожі снаряди поцілили в складські приміщення, кіноконцертний зал, територію біля будівлі ОВА та житлові будинки.

Територію Херсонщини обстріляли 42 рази. Гатили росіяни з РСЗВ, мінометів, танків, а також завдали ракетний удар.

Минулої доби на Херсонщині через російську агресію загинули 3 людини, 1 житель області отримав поранення.

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В УЗ додали, що у результаті обстрілів на Херсонщині пошкоджено залізничне полотно, тому для поїзда №102/101 Київ — Херсон фінальною зупинкою цього разу стане Миколаїв.

Крім того, пасажирів з Миколаєва до Херсона довезуть автобусними шатлами. Так само автобусами буде перевезено до Миколаєва херсонців, які очікують на рейс у київському напрямку.

"Ремонт колії вже у процесі, про можливі зміни в наступних рейсах Укрзалізниця повідомить додатково. Продовжуємо рух", - додали в пресслужбі.

Нагадаємо, 12 лютого війська РФ вкотре завдали удару по будівлі обласної державної адміністрації.

За 11 лютого російські окупанти 49 разів обстріляли Херсонщину. Мирні населені пункти області росіяни атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків. Також війська РФ завдали ракетний удар.

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