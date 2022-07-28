Росіяни інтенсивно обстрілюють Харків та область: Синєгубов розповів про наслідки атак

У ніч проти 28 липня російські окупанти завдали ракетних ударів по Немишлянському та Київському районах Харкова. Зранку ворог інтенсивно обстріляв Чугуїв.

Про це повідомив голова місцевої ОВА Олег Синєгубов.

У результаті обстрілів Харкова пошкоджені промислові об'єкти, приватний будинок, сталися пожежі. Попередньо – постраждалих немає.

Чугуїв окупанти атакували, попередньо, із РСЗВ. Пошкоджені приватні домоволодіння, господарчі споруди. Було влучання снаряду у багатоквартирний житловий будинок, у результаті чого сталася пожежа.

Постраждалих, за попередньою інформацією обласного Центру екстреної медичної допомоги, у Чугуєві немає. На місці працюють профільні служби.

У Чугуївському районі ввечері 27 липня смт Печеніги росіяни обстріляли запалювальними снарядами. Одразу після атаки виникло кілька пожеж на відкритих територіях. Типи вибухонебезпечних предметів рятувальники встановлюють. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури.

"Протягом минулої доби ворог вів обстріли Харківського, Богодухівського, Ізюмського районів області. У Харківському районі протягом вечора дуже інтенсивно окупанти обстрілювали с. Циркуни, сталося 7 пожеж. Пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди", - уточнив посадовець.

За даними ОВА, у Богодухівському районі внаслідок обстрілів РФ горіли поля з пшеницею.

Загалом протягом доби внаслідок обстрілів окупантів є троє постраждалих у Харківському районі: 2 чоловіків 47 років та 12-річний хлопчик. Один з чоловіків - у важкому стані.

"На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Також ворог завдав авіаудару неподалік Руських Тишків та вів повітряну розвідку з БПЛА. В районі Ізюма окупанти вели штурмові дії у напрямках Довгеньке – Мазанівка та Пасіка – Долина, успіху не мали та відступили з втратами. Наші захисники успішно тримають свої позиції та продовжують нищити загарбників. Україна переможе", - підсумував Синєгубов.

Нагадаємо, у соцмережах запевняють, що ракета "вирішила" не летіти на Харків і вибухнула над Бєлгородом.

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