Росіяни із "Смерча" вгатили по Українську на Донеччині: є жертва, поранені та руйнування – подробиці

В Українську пошкоджено шість багатоквартирних житлових будинків.

Окупаційна армія Росії вранці 21 квітня, ймовірно, із РСЗВ "Смерч", обстріляла місто Українськ на Донеччині – загинула жінка, ще четверо людей отримали поранення.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Російські війська обстріляли Українськ о 8:30 ранку – внаслідок влучання біля будинку загинула 82-річна жінка. Крім того, зазнали травм різного ступеня тяжкості четверо чоловіків віком від 21 до 53 років. Потерпілим із забоями й осколковими пораненнями надано кваліфіковану медичну допомогу.

Також пошкоджено шість багатоквартирних житлових будинків.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, село Роботине на Запоріжжі зруйноване окупантами – вигляд населеного пункту зняли на відео з дрона.

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