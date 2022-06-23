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Росіяни зі "Смерчів", "Градів", артилерії й танків обстріляли 14 населених пунктів Донеччини: фото наслідків руйнувань

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© ГУ Національної поліції в Донецькій області
© ГУ Національної поліції в Донецькій області
© ГУ Національної поліції в Донецькій області
© ГУ Національної поліції в Донецькій області
© ГУ Національної поліції в Донецькій області
© ГУ Національної поліції в Донецькій області

Окупанти за добу обстріляли на Донеччині 14 населених пунктів.

У результаті чергових обстрілів окупантів у Донецькій області є вбиті та поранені мирні жителі. Поліція відкрила кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) ККУ.

Про це інформує пресслужба поліції області.

Росіяни вдарили ракетами ЗРС "С-300", реактивними системами "Смерч", "Град", "Ураган", артилерією, танками.

Під вогнем ворога перебували Торецьк, Слов’янськ, Бахмут, Часів Яр, Авдіївка, Курахове, Іллінівка, Бересток, Очеретине, Георгіївка, Щербинівка, Іванівка, Пришиб, Зайцеве.

Зруйновано та пошкоджено 25 цивільних об’єктів  –  18 житлових будинків, з них два багатоквартирні, сільськогосподарський склад, комунальне підприємство, станція мобільного оператора тощо.

Нагадаємо, Маляр розповіла про запеклі бої на сході України.

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