Росіяни зі "Смерчів", "Градів", артилерії й танків обстріляли 14 населених пунктів Донеччини: фото наслідків руйнувань

Окупанти за добу обстріляли на Донеччині 14 населених пунктів.

У результаті чергових обстрілів окупантів у Донецькій області є вбиті та поранені мирні жителі. Поліція відкрила кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) ККУ.

Про це інформує пресслужба поліції області.

Росіяни вдарили ракетами ЗРС "С-300", реактивними системами "Смерч", "Град", "Ураган", артилерією, танками.

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Під вогнем ворога перебували Торецьк, Слов’янськ, Бахмут, Часів Яр, Авдіївка, Курахове, Іллінівка, Бересток, Очеретине, Георгіївка, Щербинівка, Іванівка, Пришиб, Зайцеве.

Зруйновано та пошкоджено 25 цивільних об’єктів – 18 житлових будинків, з них два багатоквартирні, сільськогосподарський склад, комунальне підприємство, станція мобільного оператора тощо.

Нагадаємо, Маляр розповіла про запеклі бої на сході України.

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