Росіяни КАБами вдарили по житловій забудові Херсона: наслідки атаки (відео)

Який вигляд має місто після чергового російського терору – у відео.
Солдати армії РФ 9 січня атакували житлову забудову Херсона. Відомо про шістьох постраждалих – двоє жінок і четверо чоловіків.
Кадри оприлюднив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Він деталізував: у поранених – вибухові травми та уламкові поранення.
"Одному потерпілому бригада “швидкої” надала допомогу на місці, решта – перебувають у лікарнях. Медики проводять обстеження та надають їм необхідну допомогу", – підсумував Прокудін.
Нагадаємо, сьогодні, 9 січня, росіяни випустили КАБи по Херсону, містяни чули потужні вибухи.
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