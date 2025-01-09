Росіяни КАБами вдарили по житловій забудові Херсона: наслідки атаки (відео)

Який вигляд має місто після чергового російського терору – у відео.

Солдати армії РФ 9 січня атакували житлову забудову Херсона. Відомо про шістьох постраждалих – двоє жінок і четверо чоловіків.

Кадри оприлюднив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Росіяни КАБами вдарили по житловій забудові Херсона

Він деталізував: у поранених – вибухові травми та уламкові поранення.

"Одному потерпілому бригада “швидкої” надала допомогу на місці, решта – перебувають у лікарнях. Медики проводять обстеження та надають їм необхідну допомогу", – підсумував Прокудін.

Нагадаємо, сьогодні, 9 січня, росіяни випустили КАБи по Херсону, містяни чули потужні вибухи.

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