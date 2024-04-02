"Росіяни кидали техніку і тікали з поля бою": воїн ЗСУ розкрив деталі найбільшої танкової атаки ворога

Під Авдіївкою стався один із найбільших танкових нападів Росії за два роки війни. Сили оборони успішно його відбили.

Про цей механізований ворожий штурм розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький.

"Працювали наші сусіди більш активно за допомогою старшого начальника – я тут маю на увазі артилерію. Класика жанру. Тому що вся ця техніка, в першу чергу, важка бронетехніка, яка з’являється на полі бою, це перша мішень. Завжди концентрація уваги йде на те, що може проникнути в нашу оборону і має броню. Тому туди концентруються всі сили", – зазначив військовий.

Також читайте Армія РФ може розпочати масштабний наступ на одному з напрямків: деталі від ISW

Цехоцький наголосив, що такий результат під час танкового штурму окупантів отримано завдяки майстерності українських воїнів.

"Працює артилерія, підіймаються дрони, які, в першу чергу, й виявляють противника. Потім противник панікує, тому що починаються прильоти. Наскільки мені відомо, вони кидали техніку і втікали з поля бою. Хоча завжди вони героїчно описують свої "подвиги", а насправді все абсолютно навпаки… Далі піхоту, що розбігається, (українські оборонці – ред.) поодиноко добивають. Також FPV-ішники, як правило, допалюють техніку, щоб її не можна було полагодити і знову запускати в роботу", – прокоментував Цехоцький.

Відповідаючи на запитання, чи застосування ворогом важкої техніки на рівні батальйону є ознакою, що вони готують на цьому напрямку наступ у травні-червні, про який говорив президент Володимир Зеленський, військовий зазначив, що тут штурми ворога відбуваються щодня.

"Що в напрямку Тоненького, що Невельського, Нетайлового у них (росіян – ред.) після захоплення Авдіївки це щодня відбувається. Зараз вони там по 4-5 людей наступають. А до цього були випадки, коли вони піднімались в психічну атаку, скажімо у двох напрямках: в одному місці задіювали техніку – наприклад район Первомайського, там до восьми одиниць було, а в цей же час група до 30 чоловік наступала на Невельське. І йшли в повний зріст через поле, не зважаючи ні на що, – психічна атака," – розповів військовий.

Нагадаємо, 30 березня, російська армія здійснила, найімовірніше, один із наймасштабніших танкових штурмів за 25 місяців повномасштабної війни. ЗСУ розгромили ворожу колону ворога під Авдіївкою.

Читайте провідні новини дня: