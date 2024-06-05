Росіяни кидають у бій на Харківському напрямку останні резерви: експерт розкрив задум ворога

Одночасно з наступом на Харківщині окупанти посилюють бойову активність на Покровському та Кураховському напрямках.

На Харківському напрямку російська окупаційна армія вводить у бій мотострілкову дивізію, яка є останнім резервом групи військ “Північ”, і одночасно посилює свій наступ на іншому — Покровському напрямку.

На це звернув увагу в коментарі телеканалу “Київ24” військовий експерт Олег Жданов.

Він відзначив посилення активності окупантів на Покровському та Кураховському напрямках.

Також читайте ЗСУ повертають позиції у Вовчанську: ISW про успіхи українських захисників

“Вони просто пруть, особливо на Покровському напрямку, шаленими темпами. А те, що вони не відкривають ще одну ділянку фронту в Сумській області, говорить про те, що вони вважають достатнім те, що вони відтягнули частину резервів наших військ на Харківський напрямок”, - пояснив задум російських окупантів експерт.

За словами Олега Жданова, росіяни підсилюють свій наступ на Харківщині останнім резервом із групи військ “Північ” — це 72-а мотострілкова дивізія 44-го армійського корпусу.

Нагадаємо, речник Національної гвардії Руслан Музичук повідомив, що російська окупаційна армія переміщує на Харківський напрямок нові підрозділи, зокрема мотострілецькі, для підтримки штурмів. На цій ділянці фронту загарбники протягом останніх тижнів зазнали великих втрат.

Читайте також: