Росіяни кидають в бій останні танки: експерт звернув увагу на показове фото

Російська окупаційна армія приймає на озброєння танки Т-90 найпершої серії випуску – виготовлені ще 1992 року.

Про це повідомив військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко, звернувши увагу на фото транспортування цієї бойової машини.

"Це говорить про те, що зі зберігання почали знімати техніку, яку через давність зберігання найважче відновлювати. А ще модернізувати до модифікації Т-90М "Прорив", - зазначив він.

За словами експерта, після того, як у РФ закінчаться в центрах зберігання і ці танки, держава-агресорка буде спроможною виробляти лише 5-6 танків на місяць.

"Прекрасна" перспектива для війни у довгу", - іронічно зауважив Олександр Коваленко.

Нагадаємо, раніше військовий оглядач Олександр Коваленко повідомив, що в Росії немає повноцінного серійного виробництва танків, більшість “нових” бронемашин в окупаційній армії — це ті, які пройшли відновлення та модернізацію.

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