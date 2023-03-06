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Росіяни кинули у бій додаткові сили "Вагнера": Сирський - про "найвищий рівень напруження" у Бахмуті

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Росіяни кинули у бій додаткові сили "Вагнера": Сирський - про "найвищий рівень напруження" у Бахмуті

Фото: Сухупутні війська ЗСУ

ЗСУ завдали окупантам значних втрат.

Генерал-полковник Олександр Сирський 5 березня відвідав Бахмут, де тривають жорстокі бої. Він зазначив, що російська окупаційна армія посилює наступ елітними найманцями ПВК "Вагнер". 

Про це він сказав під час брифінгу в Military Media Center. 

Сирський зауважив, що ситуація у Бахмуті складна, зараз там спостерігається найвищий рівень напруженості. Росіяни постійно штурмують це місто, намагаючись окупувати його. 

"Ворог кинув у бій додаткові сили Вагнера. Наші воїни мужньо боронять позиції на півночі Бахмута, намагаючись не допустити оточення міста. Наш опір на цьому плацдармі триває вже декілька місяців. Увесь цей час спроби ворога захопити місто розбивались об стійкість наших воїнів. Наші оборонці завдали значних втрат ворогу, знищили велику кількість техніки, змусили кидати у бій найкращі штурмові підрозділи Вагнера та зменшили наступальний потенціал противника", - пояснив генерал-полковник. 

Нагадаємо, резидент України Володимир Зеленський у понеділок, 6 березня, провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, під час якого було ухвалене рішення про продовження оборонної операції та подальше посилення позицій українських військових у Бахмуті на Донеччині.

Також аналітики CNN вважають, що навіть якщо Бахмут впаде і ЗСУ відступлять з міста, позиції російських військ на фронті не покращаться і суттєвої переваги окупанти не отримають.

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
664
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