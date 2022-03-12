Росіяни-командири, бунт серед військових та масовий виїзд за кордон офіцерів МВС: що відбувається в білоруській армії

Росіяни-командири, бунт серед військових та масовий виїзд за кордон офіцерів МВС: що відбувається в білоруській армії

Білоруські військові категорично не хочуть воювати проти України.

Військовослужбовці Білорусі категорично відмовляються воювати проти України. Через це на керівні посади призначаються російські офіцери, призовна кампанія військовослужбовців запасу спричинила паніку серед населення, а у самій армії виникають бунти.

Про те, що відбувається в армії РБ - у матеріалі Центру стратегічних комінукації.

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Бунт серед військовослужбовців

В окремих частинах, дислокованих у районі м.Брест, відбуваються бунти – військовослужбовці, в тому числі офіцери, висловлюють своє небажання брати участь у війні проти України. Також почастішали випадки виїзду офіцерів МВС із країни разом із сім’ями.

Росіяни-командири в білоруській армії

Щоб стабілізувати ситуацію, з Росії почали прибувати офіцери нижчої та керівної ланки, які призначаються на посади в ЗС Білорусі.

Паніка мирного населення

24 лютого 2022 року Лукашенка видав указ щодо призову військовослужбовців запасу. Цивільне населення не вірить офіційній державній пропаганді, яка намагається дезавуювати істинну мету цього указу – розказує про його плановість та що поява цього рішення не пов’язана з нападом Росії на Україну і можливим втягнення у війну Білорусі.

Білоруси, які підпадають під дію зазначеного указу, планують тимчасо виїхати з Білорусі, поки не припиниться війна Росії проти України.

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