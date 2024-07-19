Росіяни концентрують війська на Запорізькому напрямку: куди націлилися окупанти — Андрющенко

На Запорізькому напрямку російська окупаційна армія передислоковує війська одночасно з Донецька та Новоазовська. Ймовірно, окупанти готують наступ на Вугледар.

Таке припущення зробив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі національного телемарафону.

За його словами, окупанти йдуть колонами зі сформованих підрозділів.

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"Такого ми не бачили давно...Таку саму тенденцію свого часу ми спостерігали перед підготовкою до Авдіївського і Мар’їнського наступів. В той час вони концентрувались безпосередньо у Маріупольському районі. Таке саме ми зараз спостерігаємо і з Розівським та Пологівським районом Запорізької області", — зауважив радник мера Маріуполя.

Він припустив, що росіяни планують відкрити ще одну ділянку фронту в районі Розівка-Пологи і починати рух до Вугледара.

“Це все у підсумку впирається у Вугледар. Це не наступ на Запоріжжя, а мова йде про те, щоб створити умови, аби Сили оборони України, які тримають Вугледар, були змушені відступати. Їм Вугледар потрібен не для виходу на кордон Донецької області, їм потрібен контроль над вугледарським залізничним вузлом”, — пояснив ймовірний задум окупантів Петро Андрющенко.

За його словами, Вугледар — це “ворота”, які відкривають повноцінну роботу залізниці від Ростова до окупованого Криму чи, принаймні, до окупованого Мелітополя.

“У цю гілку включається і Розівка, і Бердянськ, і Токмак, і Мелітополь. Тобто це мрія для окупанта – таке логістичне сполучення", — пояснив він.

ЗСУ на Вугледарському напрямку філігранно знищили техніку окупантів

Нагадаємо, окупанти вже йдуть у наступ в Запорізькій області. Вони захопили село Роботине у Токмацькій міській громаді Пологівського району Запорізької області, знищивши його вщент.

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