Росіяни контратакували на Бахмутському напрямку: в ЗСУ повідомили про ситуацію там

Ворог зазнає суттєвих втрат на Бахмутському напрямку, однак ще має озброєння, зокрема досить непоганий артилерійський складник.

На Бахмутському напрямку 19 жовтня тривають важкі бої і російські війська спробували контратакувати в напрямку Андріївки та Кліщіївки.

Про це пресофіцер 26-ї артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича, старший лейтенант Олег Калашніков повідомив у ефірі телемарафону.

Попри спроби атакувати на Бахмутському напрямку, російські загарбники ніде не змогли просунутися.

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"Тривають бої, артилерійські обстріли: ворог застосовує як артилерію, так і РСЗВ. Намагається контратакувати. Були контратаки в напрямку Андріївки цієї ночі, продовжувалися контратаки в напрямку Кліщіївки. Однак успіхів він (ворог – ред.) не мав, просунутися він ніде не зміг, відступив", – розповів пресофіцер 26-ї артилерійської бригади.

Втрати ворога на Бахмутському напрямку

Калашніков також повідомив, що на Бахмутському напрямку воюють близько 50 тис. окупантів. Вони зазнають дуже значних втрат у озброєнні. Зокрема, ворог втратив чимало танків Т-90 у спробах контратакувати Кліщіївку.

"Але все одно на сьогодні ворог має ще озброєння, досить непогану артилерійську складову. Це близько 100 стволів ствольної артилерії плюс додаємо таку ж кількість РСЗВ. Менше в нього стало танкових підрозділів", – розповів старший лейтенант.

Зокрема, значних втрат зазнав російський 68-й танковий полк на південному фланзі від Бахмута. Однак його танки зараз застосовуються як артилерійський складник. У росіян також фіксуються значні втрати бойових броньованих машин, які мають підтримувати наступи піхоти.

Калашніков зазначив, що українські війська відповідають на ворожі артобстріли, роблячи це більш точково – вражаючи цілі окупантів та не даючи їхній піхоті атакувати.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 19 жовтня повідомив, що українські війська продовжують штурмові дії південніше від Бахмута, завдаючи ворогу втрат. А російські окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Кліщіївки.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: На Бахмутском направлении оккупанты теряют позиции. Начинается истерика

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