Росіяни контратакують у трьох районах на Таврійському напрямку: які дії ЗСУ

Російські війська безуспішно намагаються контратакувати на Таврійському напрямку, однак бойові дії на цьому напрямку дещо стихли.

Про це речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив у ефірі телемарафону "Єдині новини" 31 серпня.

Окупанти на Таврійському напрямку проводять локальні контратаки.

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"Зараз дещо знизилася активність бойових дій. Противник намагається контратакувати. Важко назвати це контрнаступом, але локальні контратаки він проводить. У районі Вербового, у районі Старомайорського, продовжує свої безуспішні намагання у районі Мар'їнки", – розповів Штупун.

Водночас він поінформував, що українські військові "заспокоїли" російських загарбників поблизу Авдіївки на Донеччині.

Сили оборони України мають невеликі успіхи на Мелітопольському напрямку, зокрема, поблизу Новопрокопівки. На Бердянському напрямку захисники поки що не наступають, але ворог перебуває там в активній обороні.

Нагадаємо, напередодні ЗСУ на Таврійському напрямку знищили 58 російських окупантів, 23 одиниці військової техніки і два склади боєприпасів ворога.

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