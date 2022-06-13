Росіяни контролюють 70% Сєвєродонецька, на "Азоті" ховаються близько 500 мешканців з дітьми - Гайдай

Росіяни контролюють 70% Сєвєродонецька, на "Азоті" ховаються близько 500 мешканців з дітьми - Гайдай

Російські окупанти не припиняють спроби повністю захопити Сєвєродонецьк у Луганській області.

Наразі загарбники держави-терористки контролюють 70% українського міста. Масова евакуація з Сєвєродонецька, а також підвезення гумвантажів через обстріли неможливі. Військовим вдається вивозити лише кілька людей на день.

Про це повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, на сєвєродонецькому заводі з виробництва аміаку "Азот" залишаються близько 500 мешканців, з них 40 - це діти.

"Промзона потужно обстрілюється ворожою артилерією великого калібру. Укриття "Азоту" не такі міцні як у маріупольської "Азовсталі". Намагаємося зробити організовану евакуацію з гарантіями безпеки. Раніше, всі люди, що там перебувають, відмовилися виїжджати з міста", - наголосив Гайдай.

Очільник області наголосив, що загрози оточення наших військ на Луганщині немає.

Крмі того, російські війська посили обстріли Лисичанська. Ворог гатить з великих калібрів, місто щодня знищується. За останні дні найбільша кількість загиблих та поранених саме в цьому Лисичанську.

Як повідомлялося, минулої доби російським окупантам вдалося витіснити підрозділи ЗСУ з центру міста. Бойові дії тривають, наголошують у Генштабі. Також російські окупанти обстрілювали позиції Сил оборони у районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Тошківка.

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