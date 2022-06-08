Росіяни крадуть металопрокат в Маріуполі та вивозять його до Ростова (відео)

Росіяни крадуть метал і вивозять його до Ростова-на-Дону.

У Маріуполі окупанти крадуть український металопрокат, вантажать його на судно класу РМЗ під прапором РФ. Пункт призначення - порт Ростов-на-Дону.

Про це 8 червня повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Поки Лавров в Туреччині хамить про вкрадене українське майно, прямо в той час в Маріуполі росіяни п*здять і вантажатьукраїнський металопрокат на судно класу РМ3 під російським прапором з пунктом призначення порт Ростов-на-Дону. Без коментарів", - написав він.

Нагадаємо, у Маріуполі, який опинився на межі гуманітарної катастрофи, люди вимушені боротися за шматок хліба. Люди реально виборюють гуманітарну допомогу, яка надходить до міста, адже інші джерела отримання їжі просто відсутні.

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