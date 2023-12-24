Росіяни криють вогнем Херсон: Гуменюк повідомила деталі потужної атаки вночі

Російські окупанти обстріляли Херсон. Атака почалася від 23 грудня. Ніч для херсонцв теж була неспокійною.

Про це в етері телемарафону повідомила речниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

"На жаль, ніч минула дуже неспокійно. Ворог нарощує артилерійський вплив, зокрема на Херсон. Понад півтора десятки разів він був обстріляний протягом минулої бойової доби, фактично порівну обстрілювався і вдень, і вночі - 7 обстрілів вдень і 8 вночі. Це говорить про те, що ворог намагається тиснути на місцевих, на населення, яке залишається незламним і вірить Силам оборони. Потужний ракетний удар був завданий ракетою невстановленого типу також по обласному центру Херсонщини. Пошкожено лікарню, ворог продовжує тиск на житлові квартали, на соціальну інфраструктуру. Також було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, було загоряння газу. Всі ці наслідки оперативно ліквідовували вогнеборці, рятувальники працювали цілу ніч. На жаль, дві людини загинули, вісім отримали поранення. Дані ще уточнюються", - сказала вона.

Що відомо про обстріл Херсона 23 грудня

Російські окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Херсона, поранено сімох людей, зокрема 15-річного підлітка. Про це повідомив у Telegram очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Стався прорив на газових мережах, виникла пожежа. Також під вогнем опинилася одна з медичних установ", — описував він спочатку наслідки атаки.

Далі Прокудін написав, що загалом постраждало п'ятеро осіб,

Трохи згодом глава ОВА уточнив, що внаслідок російського обстрілу Херсона постраждали семеро людей, включно з 15-річним підлітком.трьом херсонцям віком 78, 68 і 63 років лікарі надали допомогу на місці. Госпіталізували двох чоловіків 21 і 39 років. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості.

Фото: Керівник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко

За даними очільника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка, масованого удару по місту ЗС РФ завдали приблизно о 18.00, потужні вибухи прогриміли в кількох районах.

"Після цього виникло кілька пожеж, ворог традиційно бив по житлових кварталах", — зазначив він.

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