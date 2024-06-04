Росіяни лізуть колонами, кидаючи велику кількість бронетехніки: що відбувається у Часовому Яру

Противник продовжує наступальні дії на схід від Часового Яру.

Останнім часом російські загарбники посилили атаки на Часів Яр Донецької області. Вони лізуть колонами, застосовуючи велику кількість бронетехніки, але ці спроби ворога безуспішні.

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, станом на 4 червня противник продовжує наступальні дії на схід від міста.

"Українські захисники роблять усе можливе, щоб відтіснити російських окупантів. Останнім часом окупанти лізуть колонами на місто, застосовуючи велику кількість бронетехніки, але ці спроби безуспішні, адже ще на підході Сили оборони зустрічають їх вогнем, а залишки, що змогли дістатися околиць, просто добивають.Окупанти застосовують не тільки піхотні підрозділи, а все частіше застосовують механізовану складову: танки та бойові броньовані машини", - сказав Волошин.

Він додав, що противник намагається штурмувати Часів Яр у районі кварталу Новий і мікрорайону Канал. Також були атаки ЗС РФ в напрямку Іванівського, Кліщіївки, Андріївки.

Нагадаємо, британська розвідка назвала напрямок, де армія РФ зосереджує основні зусилля.

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