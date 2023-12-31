Росіяни малюють силуети літаків, намагаючись ошукати українські безпілотники - ISW

Російські війська малюють на аеродромах літаки-приманки, таким чином намагаючись ошукати ударні безпілотники.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

За даними аналітиків ISW, на супутникових знімках, опублікованих 29 грудня, видно, що російські військові намалювали на авіабазі Приморсько-Охтарськ літаки-приманки, ймовірно, у спробі захистити бойові МіГ-29 і Су-34 від ударів безпілотників.

"Російські війська і раніше намагалися вигадати ефективний засіб, який дозволив би захистити їхні літаки та вертольоти на аеродромах від безпілотників", - пишуть експерти.

На думку експертів, такі дії можуть бути спробою не лише створити "додатковий шар" захисту від безпілотників, а й знизити помітність літаків, особливо в нічний час доби.

Зазначимо, авіабаза ЗС РФ, де росіяни тримають справжні літаки та "приманки", ледь не щодня використовується для пуску по Україні дронів-камікадзе "Shahed-136" — про це йдеться у звітах Повітряних сил ЗСУ. Наприклад, звідси стартували безпілотники, які загрожували українцям під час обстрілу 28 грудня 2023 року.

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