Росіяни маніпулюють інформацією про те, що можуть підірвати Запорізьку АЕС - Жданов

Росіяни маніпулюють інформацією про те, що можуть підірвати Запорізьку АЕС.

Заяви російських окупантів про можливий підрив Запорізької АЕС носять маніпулятивний характер. Таким чином окупанти намагаються залякати українців.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів військовий експерт Олег Жданов.

“Заява щодо можливого підриву ЗАЕС більш фейкова, більш інформаційна та психологічна. Росія намагається знайти запобіжник від контрнаступу українських військових. Окупанти розуміють, що їхні сили закінчуються, що не сьогодні, так завтра вони сядуть в оборону. Потроху їх вичавлять з нашої території. Щоб цьому запобігти, вони будуть шукати різні варіанти”, - наголосив Олег Жданов.

Нагадаємо, що в окупованому Криму повідомляють про вибухи.

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