Росіяни марно штурмували на кількох напрямках: Генштаб повідомив про ситуацію на фронті

Наші захисники відбили 19 атаки противника на Мар'їнському напрямку, продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Про це повідомив Генштаб.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де наші воїни відбили 4 атаки.

На Лиманському напрямку ворог вів штурмові дії поблизу Білогорівки Луганської області, успіху не мав.

На Бахмутському напрямку ворог вів штурмові дії біля Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де нашими захисниками відбито 18 атак.

Також Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи противнику значних втрат.

Безуспішними були наступальні дії окупантів східніше Степового, Авдіївки та Первомайського Донецької області. Тут наші воїни відбили 17 атак.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили 19 атак загарбників в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, де нашими захисниками відбито 6 атак.

На Мелітопольському напрямку завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Втрати ворога

Протягом доби авіація Сил оборони завдала 2 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 6 артилерійських засобів, 2 пункти управління та 2 склади боєприпасів противника.

Нагадаємо, за даними американських аналітиків, українські військові просуваються на північний захід від Вербового.

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