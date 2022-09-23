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Росіяни маскують іранські безпілотники під назвою "Герань-2": за добу ЗСУ приземлили чотири таких

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Росіяни маскують іранські безпілотники під назвою "Герань-2": за добу ЗСУ приземлили чотири таких

Фото: Associated Press

Минулої доби українські захисники збили сім БПЛА росіян, чотири з яких – безпілотники-камікадзе Shahed, які РФ закупила в Ірану.

Окупанти намагаються приховати іранські безпілотники під назвою "Герань-2".

Про це повідомили у командуванні Повітряних сил.

"Зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено сім повітряних цілей: три БПЛА оперативно-тактичного рівня та чотири безпілотники-камікадзе "Shahed-136" іранського виробництва, які окупанти маркують, як "Герань-2", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за добу українська авіація здійснила до 10 групових авіаударів на різних напрямках. Внаслідок чого знищено кілька десятків окупантів, до 20 одиниць бойової броньованої техніки, взводний опорний пункт та інші цілі. ЗСУ також вразили до десяти позицій ППО противника.

Нагадаємо, станом на 23 вересня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 56 060 осіб. Дані уточнюються. 

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