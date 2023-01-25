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Росіяни масованим вогнем накрили крамницю на Херсонщині, є жертви: перші деталі (фото)

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Росіяни масованим вогнем накрили крамницю на Херсонщині, є жертви: перші деталі (фото)

Фото: Прес-служба Херсонської ОДА

У результаті атаки РФ є загиблі та постраждалі.

Російські окупанти посеред дня 25 січня масовано обстріляли Берислав. Внаслідок атаки військ РФ є жертви.

Про це повідомив ексголова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його даними, окупанти цілеспрямовано обстріляли місцевий продуктовий магазин із людьми всередині. У результаті атаки загинули двоє людей.

Ще троє осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Вони нині перебувають у медзакладі.

"російська армія масованим вогнем вкрила Берислав. Посеред дня росіяни цілеспрямована атакували місце масового скупчення людей. Ворожі снаряди влучили в місцевий продуктовий магазин, в якому були люди. Через російський обстріл загинули двоє людей. Троє місцевих жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості. Їх госпіталізували до медзакладу, де лікарі надають їм необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днем раніше, 24 січня,  російські окупанти обстріляли у Херсоні медичні заклади та школу, де розгорнутий "Пункт Незламності".

Того ж дня окупаційні війська відкрили вогонь по пологовому будинку, школі та поліклініці Херсона. Після обстрілів виникла пожежа у пологовому. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1913
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