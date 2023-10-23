Росіяни масовано атакували Одеську область дронами: подробиці від ЗСУ

Сьогодні вночі, 23 жовтня, росіяни знову обстріляли Одеську область.

Про це повідомила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

З її слів, 9 безпілотників було ліквідовано саме над цим причорноморським регіоном.

"Нічна атака була спрямована на припортову інфраструктуру. Дрони типу "Шахед" були спрямовані на узбережжя. З акваторії Чорного моря заходили на Одеську області. І дев'ять з них були якраз-таки на Одещині знищені", – сказала Гуменюк.

Спікер української Добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, посилаючись на відомості військових, теж повідомив, що нашим воїнам вдалося знищити чимало ворожих безпілотників.

"Попередньо, за даними Сил оборони півдня, вночі над Одещиною було знищено дев'ять "Шахедів", - поділився він.

Нагадаємо, вночі на півдні та півночі України оголосили повітряну тривогу через загрозу ракет та ударних безпілотників.

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