Росіяни масовано атакували ракетами Дніпро: в ОВА розповіли деталі "прильотів" (фото)

Під час повітряної тривоги вночі 24 червня російська армія атакувала Дніпро ракетами. Окупанти поцілили по приватному сектору. Є потерпілі мирні мешканці.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Є влучання у Дніпрі. Знову ціль рашистських злочинців - приватний сектор.На зараз (07:30 - Ред.) відомо про вісьмох постраждалих, серед них двоє - діти. Хлопці дев'яти та 16 років. Четверо людей госпіталізовані", - йдеться у повідомленні голови області.

На місці "прильоту" сталася пожежа. Відомо, що вщент знищені чотири приватні будинки, а 25 - пошкоджено. Також побиті п'ять господарських споруд. Понівечені майже два десятки авто та газогін.

Крім того, росіяни поцілили по інфраструктурному об'єкту. Там також є руйнування. Інформація наразі уточнюється, - наголосив Лисак.

Під час повітряної тривоги вночі 24 червня російська армія атакувала Дніпро ракетами. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Російські окупанти поцілили по приватному сектору Дніпра вночі 24 червня. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Вночі проти 24 червня РФ атакувала ракетами Дніпро. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

До слова, за попередніми даними, дев'ять крилатих ракет і три безпілотники захисники з ПвК "Схід" збили.

Як повідомлялося, в Україні кілька разів оголошували повітряну тривога. Зокрема, на Дніпропетровщині сирени лунали 01:42 - 04:04, а також 05:35 - 06:37. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про "приліт" по приватному сектору міста.

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