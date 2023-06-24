Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни масовано атакували ракетами Дніпро: в ОВА розповіли деталі "прильотів" (фото)

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
9437
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росіяни масовано атакували ракетами Дніпро: в ОВА розповіли деталі "прильотів" (фото)

Росіяни обстріляли приватний сектор у Дніпрі вночі 24 червня. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Минулося без жертв.

Під час повітряної тривоги вночі 24 червня російська армія атакувала Дніпро ракетами. Окупанти поцілили по приватному сектору. Є потерпілі мирні мешканці.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Є влучання у Дніпрі. Знову ціль рашистських злочинців - приватний сектор.На зараз (07:30 - Ред.) відомо про вісьмох постраждалих, серед них двоє - діти. Хлопці дев'яти та 16 років. Четверо людей госпіталізовані", - йдеться у повідомленні голови області. 

На місці "прильоту" сталася пожежа. Відомо, що вщент знищені чотири приватні будинки, а 25 - пошкоджено. Також побиті п'ять господарських споруд. Понівечені майже два десятки авто та газогін.

Крім того, росіяни поцілили по інфраструктурному об'єкту. Там також є руйнування. Інформація наразі уточнюється, - наголосив Лисак.

Під час повітряної тривоги вночі 24 червня російська армія атакувала Дніпро ракетами. / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Під час повітряної тривоги вночі 24 червня російська армія атакувала Дніпро ракетами. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Російські окупанти поцілили по приватному сектору Дніпра вночі 24 червня. / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Російські окупанти поцілили по приватному сектору Дніпра вночі 24 червня. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Вночі проти 24 червня РФ атакувала ракетами Дніпро. / © Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.
Вночі проти 24 червня РФ атакувала ракетами Дніпро. / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

До слова, за попередніми даними, дев'ять крилатих ракет і три безпілотники захисники з ПвК "Схід" збили. 

Як повідомлялося, в Україні кілька разів оголошували повітряну тривога. Зокрема, на Дніпропетровщині сирени лунали 01:42 - 04:04, а також  05:35 - 06:37. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про "приліт" по приватному сектору міста.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
9437
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація