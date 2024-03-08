Росіяни масовано атакували Україну ракетами і безпілотниками: подробиці обстрілу 

Сьогодні вночі росіяни знову атакували мирні українські міста.

Про це повідомив Генштаб.

"Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 37 БпЛА типу "Shahed". Силами та засобами протиповітряної оборони України 33 цих ударних БпЛА було знищено", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах України також повідомили подробиці обстрілу.

"Противник атакував південь та схід України, застосувавши одну зенітну керовану ракету С-300, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 37 ударних БпЛА типу "Shahed" (район пусків безпілотників – Балаклава, Крим). У результаті бойової роботи збито 33 "Шахеди" у межах Одеської та Харківської областей", - уточнили у відомстві.

Нагадаємо, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про удар по Чугуєву. Унаслідок удару поранення отримали 17-річний підліток і 37-річний чоловік. Крім того, зафіксовано руйнування поруч із дев'ятиповерховим житловим будинком, пошкоджено магазини, готель, близько 13 автомобілів.

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