Росіяни масовано обстріляли Чорнобаївку: фото наслідків

Ворог атакував цивільні об’єкти.
У п'ятницю, 30 грудня, російські війська обстріляли Чорнобаївку в Херсонській області. Люди не постраждали, але інфраструктура зазнала руйнувань.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
За його словами, окупанти атакували цивільні об’єкти: спортзал, котельню, дитсадок, будівлю ЦНАПу та місцеву амбулаторію.
"Учора російські окупанти вкрили масованим вогнем Чорнобаївку. На щастя, внаслідок цієї ворожої атаки мирні люди не постраждали", - наголосив голова області.
Нагадаємо, за минулу добу російські загарбники 60 разів обстріляли територію Херсонщини. Поранені дві людини. Ворог атакував мирні населені пункти області з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.
- Скільки "калібрів" Росія вивела у Чорне та Азовське море 31 грудня – у ВМС ЗСУ розповіли
- Кім повідомив про атаку РФ: оголошена повітряна тривога
- "Місто легше робити з "нуля", ніж відбудовувати": Буданов про руйнування у Бахмуті