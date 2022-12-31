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Росіяни масовано обстріляли Чорнобаївку: фото наслідків

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Росіяни масовано обстріляли Чорнобаївку: фото наслідків

Фото: Ярослав Янушевич.

Ворог атакував цивільні об’єкти.

У п'ятницю, 30 грудня, російські війська обстріляли Чорнобаївку в Херсонській області. Люди не постраждали, але інфраструктура зазнала руйнувань.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

За його словами, окупанти атакували цивільні об’єкти: спортзал, котельню, дитсадок, будівлю ЦНАПу та місцеву амбулаторію.

"Учора російські окупанти вкрили масованим вогнем Чорнобаївку. На щастя, внаслідок цієї ворожої атаки мирні люди не постраждали", - наголосив голова області. 

Фото: Ярослав Янушевич. / ©
Фото: Ярослав Янушевич.

Нагадаємо, за минулу добу російські загарбники 60 разів обстріляли територію Херсонщини. Поранені дві людини. Ворог атакував мирні населені пункти області з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків.

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Дата публікації
Перегляди
2074
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