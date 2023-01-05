Росіяни масовано обстріляли Чорнобаївку та Комишани: четверо потерпілих (відео)

Російські війська зранку 5 січня обстріляли Чорнобаївку та Комишани в Херсонській області. Окупанти гатили по населених пунктах з артилерії.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Рашисти вкрили села масованим артилерійським вогнем. Знову гатили виключно по цивільній інфраструктурі та мирних людях", - наголосив керівник області.

Через атаку росіян постраждало чотири людини. Потерпілі мають сколкові поранення середньої тяжкості. Одній пораненій медики надали допомогу на місці, трьох людей шпиталізували до лікарень Херсона.

Внаслідок ударів росіян пошкоджено будинки, автомобілі, сільськогосподарські приміщення, лінії електропередач та газопровід.

Нагадаємо, окупанти за минулу добу, 4 січня, обстріляли територію Херсонщини 41 раз. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Сам Херсон путінська армія атакувала 9 разів.

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