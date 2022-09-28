Росіяни масовано обстріляли Дніпропетровщину: подробиці та фото від поліції

Росіяни вкотре обстріляли Нікополь та Марганецьку громаду. Били окупанти з тимчасово захопленої частини Запорізької області.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.

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Як стало відомо, окупанти в ніч на 28 вересня з боку тимчасово захопленої території Запорізької області із РСЗВ та ствольної артилерії декілька разів вдарили по житловим кварталам Нікополя.

“В результаті обстрілів пошкоджень зазнали п'ятнадцять будинків, автобусна зупинка, лінії електропередач та газогони. Також армією рф зі сторони міста Енергодар обстріляно прибережну територію Марганецької громади. Обійшлося без потерпілих та руйнувань. Наразі поліцейські працюють на місцях влучань, проводять огляд місць обстрілів, збирають речові докази та фіксують наслідки ворожої атаки з боку окупаційних військ рф”, - розповіли в Нацполіції області.

Нагадаємо, що п'ятьох російських окупантів підозрюють у розстрілі автомобілів з людьми у Гостомелі.

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