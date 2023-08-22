Росіяни масовано обстріляли Донецьку область: багато загиблих (фото)

Окупанти продовжують вбивати жителів Донеччини.
Російська терористична армія у вівторок, 22 серпня, з артилерії обстріляла Лиманську громаду Донецької області. На місці трагедії загинуло троє людей.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Російська терористична армія 22 серпня артилерією обстріляла Лиманську громаду на Донеччині. На місці трагедії загинуло троє людей.
"Рашисти завдали ударів по селищах Лиманщини сьогодні ввечері: в Торському вбили трьох людей і одну поранили, ще один цивільний зазнав поранення в Закітному", - повідомив Кириленко.
Нагадаємо, російська терористична армія у вівторок, 22 серпня, ракетами обстріляла Харківську область. Окупанти поцілили по селищу Чкаловське Чугуївського району.
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