Росіяни масовано обстріляли Донецьку область: багато загиблих (фото)

Російська терористична армія у вівторок, 22 серпня, з артилерії обстріляла Лиманську громаду Донецької області. На місці трагедії загинуло троє людей.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Російська терористична армія 22 серпня артилерією обстріляла Лиманську громаду на Донеччині. На місці трагедії загинуло троє людей.

Обстріл Донеччини 22 серпня / Фото: Павло Кириленко/Facebook

"Рашисти завдали ударів по селищах Лиманщини сьогодні ввечері: в Торському вбили трьох людей і одну поранили, ще один цивільний зазнав поранення в Закітному", - повідомив Кириленко.

Масований обстріл Донеччини - наслідки / Фото: facebook/Павло Кириленко

Нагадаємо, російська терористична армія у вівторок, 22 серпня, ракетами обстріляла Харківську область. Окупанти поцілили по селищу Чкаловське Чугуївського району.

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