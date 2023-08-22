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Росіяни масовано обстріляли Донецьку область: багато загиблих (фото)

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Марія БойкоМарія Бойко
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Росіяни масовано обстріляли Донецьку область: багато загиблих (фото)

Наслідки ударів по Донеччині 22 серпня / Фото: Павло Кириленко/Facebook

Окупанти продовжують вбивати жителів Донеччини.

Російська терористична армія у вівторок, 22 серпня, з артилерії обстріляла Лиманську громаду Донецької області. На місці трагедії загинуло троє людей. 

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко. 

Російська терористична армія 22 серпня артилерією обстріляла Лиманську громаду на Донеччині. На місці трагедії загинуло троє людей. 

Обстріл Донеччини 22 серпня / © Павло Кириленко/Facebook
Обстріл Донеччини 22 серпня / Фото: Павло Кириленко/Facebook

"Рашисти завдали ударів по селищах Лиманщини сьогодні ввечері: в Торському вбили трьох людей і одну поранили, ще один цивільний зазнав поранення в Закітному", - повідомив Кириленко. 

Масований обстріл Донеччини - наслідки / © facebook/Павло Кириленко
Масований обстріл Донеччини - наслідки / Фото: facebook/Павло Кириленко

Нагадаємо, російська терористична армія у вівторок, 22 серпня, ракетами обстріляла Харківську область. Окупанти поцілили по селищу Чкаловське Чугуївського району.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2780
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