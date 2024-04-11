Росіяни масовано обстрілювали Україну ракетами та "Шахедами": як відпрацювала ППО

Окупанти вдарили по енергоінфраструктурі у чотирьох областях.
Вночі, 11 квітня, російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні, застосувавши крилаті ракети та БпЛА типу "Shahed-136/131".
Про це повідомив Генштаб.
За попередньою інформацією, силами та засобами протиповітряної оборони України 37 з 40 БпЛА було знищено. Інформація щодо ракет уточнюється.
Нагадаємо:
Під час ракетної атаки по Україні вночі та на світанку 11 квітня Польща підняла в небо винищувальну авіацію.
Очільник Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти завдали щонайменше десять ударів по Харкову. Ворог цілив по критичній інфраструктурі міста та області. Через масові удари у Харкові фіксують перебої з електропостачанням. Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що метро у місті найближчі кілька годин не працюватиме.
Окупанти під час сьогоднішнього масованого повітряного удару по Україні атакувала, зокрема, об'єкти критичної енергетичної інфраструктури у чотирьох областях.
Зокрема, були атаковані об'єкти генерації та системи передачі у:
- Харківській
- Запорізькій
- Львівській
- Київській областях
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