Росіяни масовано обстрілюють прифронтові міста ракетами С-300 - командування Повітряних сил ЗСУ

Російські окупанти масовано обстрілюють ракетами С-300 прифронтові міста України. Ракета летит по балістичній траєкторії, а запускають її з великої відстані.

Росіяни масовано обстрілюють прифронтові міста ракетами С-300. Такі боєголовки вже падали на Харківщині, Миколаївщині та Дніпрі.

Про це в інтерв’ю ТСН розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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“Росіяни наситили комплексами С-300 тимчасово окуповані території та погрожують нашим повітряним силам. С-300 вже застаріла ракета, у нас вона вважається найновішою, у них - це вже застаріла зброя. Вони вирішили застосовувати їх по Україні - спочатку були одиночні випадки, тепер вже масово по прифронтових містах. Летять вони по балістичній траєкторії - їх опускають до 150 кілометрів і запускають по Харківщині, Дніпру та Миколаївщині. Це терроризм. Ракети дуже часто потрапляють по цивільній інфраструктурі”, - наголосив Юрій Ігнат.

Також він додав, що ракети С-300 зараз віддає Росії Білорусь.

Нагадаємо, що українські збройні сили знищили зенітно-ракетний комплекс "Тор-М2", пускову установку" С-300", а також три одиниці авто-бронетехніки окупантів.

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