Росіяни масовано обстрілюють Україну: в "УЗ" повідомили, як курсують потяги і чи працюють вокзали

В "Укрзалізниці" повідомили, як курсують потяги після вибухів у Києві вранці 10 жовтня.

"Укрзалізниця" попередила про можливі затримки поїздів західного напрямку у зв'язку з ушкодженням контактної мережі після обстрілу РФ. Резервні тепловози вже готуються забезпечити безперервний рух.

Про це повідомили в "УЗ".

У компанії запевнили, що всі залізничні вокзали попри пуски ракет росіянами працюють у штатному режимі на висадку та посадку, пасажири в укриттях.

"Ми продовжуємо тримати руку на пульсі, резервні вагони готові до подачі у разі необхідності. Додаткові рейси — за потреби — будуть оголошені на офіційних каналах Укрзалізниці", - інформує Укрзалізниця.

Щодо Києва, то в УЗ повідомляли, що станом на 9 годину ранку всі поїзди в Києві прибувають та вирушають за графіком, а кільцева електричка продовжує рух столицею за розкладом.

"Вокзал відчинено для пасажирів із квитками, підземні укриття працюють, очікування на рейс можливе в укриттях", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Україна під обстрілами

Зранку 10 жовтня росіяни активізували свій терор щодо мирного населення - одразу у декількох містах України пролунали вибухи. Наразі відомо, що обстріляли росіяни Запоріжжя, Дніпро, Київ, Хмельницький, Львів, Тернопіль, Житомир та інші міста.

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У Києві ракети уразили об‘єкти в Шевченківському та Солом‘янському районах міста. Мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців Києва не просто перебувати в укриттях під час тривоги, а за можливості залишатися вдома.

У Львівській області зафіксували удари по об‘єктах енергетичної інфраструктури.

У Дніпропетровській області після масового ракетного удару РФ є загиблі та поранені. На місцях ударів працюють екстрені служби.

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