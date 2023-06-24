Росіяни масовано вдарили по Дніпру: влада повідомила нові дані (фото)

Ворог масовано атакував Дніпропетровщину у ніч проти 24 червня. За оновленими даними, через ракетний удар по приватному сектору Дніпра поранені троє дітей. Серед них – 4-річний хлопчик. Він у лікарні в стані середньої тяжкості. Загалом постраждалих 11. Семеро госпіталізовані.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.



"Бити по мирних людях – найвищий цинізм. Місцеві облаштовували затишок, дбайливо доглядали свої садиби. Тут гралася малеча. Хтось приїхав на літо до бабусі з дідусем.

А 9-річний Матвій – рятувався від війни. Ще весною минулого року його родина переїхала до Дніпра. З найпекельнішої зони бойових дій – Мар’їнського району Донецької області. Їхнє рідне село зруйноване вщент. Повертатися нікуди. Тепер ще й орендований будинок без вікон та дверей. Малий – один з трьох поранених під час нічної атаки дітей. Нині – у лікарні. На щастя, життю нічого не загрожує. Витираючи сльози, його бабуся Віра згадує, що онук дуже кричав після вибуху. Бо пам’ятав, як під ворожими снарядами евакуювався з Донеччини", - зазначив він.

Лисак також показав наслідки ракетного удару.

Наслідки руйнування у будинку

Зруйнований будинок внаслідок ворожого удару

Нагадаємо:

Уночі 24 червня Збройні сили РФ завдали по території України ракетного удару. Як повідомив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, в атаці було задіяно 10 стратегічних бомбардувальників Ту-95, які випустили 40 ракет.

Крім того, окупанти підняли в небо Ту-22М3, які випустили по Україні 9 крилатих ракет Х-22.

"Мала місце атака 10 стратегічних бомбардувальників Ту-95 з району Каспію, як зазвичай вони це роблять. Цього разу випустили 40 ракет — потужна нічна атака. Також задіяли бомбардувальники Ту-22М3 з трьох напрямків", — розповів Ігнат.

А мер Києва Віталій Кличко розповів про наслідки нічної атаки ЗС РФ 24 червня. За його словами, наразі відомо про трьох загиблих. Двох постраждалих госпіталізували, ще 9 осіб отримали допомогу медиків на місці.

Крім того, росіяни вчергове здійснили ракетний удар по Харкову. Мер Харкова Ігор Терехов підтвердив щонайменше три "прильоти" по Слобідському району.

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