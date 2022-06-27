Росіяни масово атакують українські міста: у МВС розповіли про зміну тактики обстрілів РФ

Росіяни масово атакують українські міста: у МВС розповіли про зміну тактики обстрілів РФ

Російські війська, які вбивають мирних людей в Україні і нищать цивільну інфраструктуру, змінили тактику обстрілів і продовжують масово атакувати українські міста.

Окупанти перейшли до жорсткішої тактики ракетних обстрілів України. Тепер вони почали випускати по цілях десятки ракет, навіть до 20-ти, а не 2-3, як було раніше.

Про це розповів радник міністра МВС Вадим Денисенко в ефірі "Еспресо".

Також росіяни стріляють із різних точок, тому ППО складно впоратися з ними.

"Раніше вони випускали декілька ракет, а зараз десятки. Ракети розроблялися в середині минулого століття і призначалися для знищення авіаносців, крейсерів і морських суден. Вони мають до тисячі кілограмів заряду вибухівки та швидкість до 3-4 тисяч км/год. Тому їх важко збивати", – пояснив Денисенко.

За його словами, ракети, які використовуються РФ по цивільній інфраструктурі, для нинішнього типу боїв не призначалися. Вони призводять до величезних руйнувань.

"Росії не вдається відновити виробництво "Калібрів" і високоточної техніки, але запасів старої радянської техніки достатньо", – додав він.

Нагадаємо, в ISW назвали імовірні причини обстрілу росіянами житлового будинку в Києві.

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